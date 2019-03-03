2019-03-03T08:01:14+03:00
Политика

В Эстонии пройдут парламентские выборы

Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (10:00 мск)
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В воскресенье, 3 марта, в Эстонии пройдут парламентские выборыВ воскресенье, 3 марта, в Эстонии пройдут парламентские выборыФото: REUTERS
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В воскресенье, 3 марта, в Эстонии пройдут парламентские выборы. Гражданам республики предстоит избрать 101 депутата Рийгикогу (однопалатного парламента) из 1084 претендентов от десяти зарегистрированных политических партий и 15 независимых кандидатов.

Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (10:00 мск), а завершится голосование в 20:00 (21:00 мск). Сразу после закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов. Ожидается, что обработка бюллетеней завершится в ночь на понедельник, а официальные результаты огласят в течение месяца.

По прогнозам политологов, фаворитом на нынешних парламентских выборах является возглавляющая правящую коалицию Центристская партия, а основную конкуренцию ей может составить самая крупная в Эстонии оппозиционная праволиберальная партия Реформ, которая представляет интересы крупного бизнеса.

Как сообщили ТАСС в Государственной службе по организации выборов, за ходом голосования будут следить 109 наблюдателей из разных стран, в том числе и из России. Отмечается, что избирательные участки в Эстонии не оборудованы видеокамерами. Кроме того, в этой прибалтийской стране не проводятся экзит-полы, но после закрытия участков станут известны итоги электронного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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