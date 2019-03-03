Чичерина пригрозила съесть Цукерберга за закрытие ее аккаунта на facebook

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-03T16:11:50+03:00

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Певица Юлия Чичерина пообещала «съесть» основателя Facebook Марка Цукерберга за блокировку ее аккаунта в социальной сети и удаление постов в Instagram.

«Цукергамбургер, открывай мой аккаунт, пока я тебя не съела - последнее предупреждение», - написала артистка на своей странице во «ВКонтакте».

При этом она назвала Facebook «психическим оружием разведки США» и сравнила Цукерберга с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером. Так, по мнению Чичериной, основатель популярной соцсети «стравливает русских с украинцами».

Также певица заметила, что Facebook постоянно блокирует страницы «социально значимых личностей», среди которых она упомянула и корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина.

«Он (Марк Цукерберг) нанял в русскоговорящий сегмент Facebook свидомых укров - ненавистников всего русского, как в 1945-м американцы наняли фашистских преступников бандеровцев на работу по борьбе с коммунизмом, так и сейчас потомки полицаев работают модераторами, постоянно блокируют страницы таких социально значимых личностей, как Юнна Мориц, Дмитрий Стешин, Эдуард Багиров, Захар Прилепин и многих-многих других со взглядами, отличающимися от укронеофашистских», - подчеркнула Юлия Чичерина.

Посты певицы начал удалять и InstagramФото: скриншот сайта

Фото: скриншот сайта

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ИСТОЧНИК KP.RU