Иосиф Пригожин опроверг слухи о переезде в Израиль

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-03T17:31:08+03:00

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Продюсер Иосиф Пригожин опроверг ранее появившуюся на ряде информационных ресурсов в интернете информацию о своем переезде в Израиль. Стоит отметить, что в этих сообщениях говорилось о том, что Пригожин и его супруга Валерия якобы переезжают в еврейское государство «из-за неблагополучной обстановки в России».

Так, продюсер назвал подобные инсинуации провокацией и ложью.

- Слов у меня нет о тех, кто эти слухи распространяет. Какие-то сволочи распространяют слухи, а мы их должны опровергать или комментировать. Ничего подобного даже близко нет. У меня в Израиле живет мама. Я как человек еврейской национальности в принципе имею право получить паспорт Израиля, и Россия не запрещает иметь двойное гражданство. Но тем не менее, у меня даже таких идей нет. Что значит неблагополучная Россия? Если бы я так считал - я бы не становился доверенным лицом президента. Это алогизм какой-то. Если я доверенное лицо - значит, я верю в перспективы и в будущее нашей страны. И всячески чем могу, тем и помогаю. А о слухах коротко скажу: чистая ложь и провокация, - сказал Иосиф Пригожин, слова которого приводит сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU