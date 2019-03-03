2019-03-03T18:22:42+03:00
Политика

Захарова: британские СМИ «отмечают» годовщину инцидента в Солсбери откровенными фейками

Представитель МИД РФ прокомментировала информацию о якобы связях посла России Александра Яковенко с КГБ и ГРУ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ранее распространенную газетой The Mail on Sunday информацию о «связях посла России в Великобритании Александра Яковенко с КГБ и ГРУ». Так, дипломат отметила, что британские СМИ «отмечают» первую годовщину инцидента в Солсбери откровенно срежиссированными фейками.

«Годовщина Солсбери отмечена британскими бульварными газетами достойно и, как всегда, срежиссировано», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

При этом она подчеркнула, что так называемое журналистское расследование, указывающее на то, что Яковенко якобы был агентом советской разведки, опирается на два «неопровержимых» факта. Во-первых, по мнению британской прессы, Яковенко, работавший в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, якобы покинул США именно в период высылок агентов КГБ. На это Мария Захарова заметила, что в Нью-Йорке Александр Яковенко проработал пять лет и завершил командировку в установленный срок.

Что касается второго «неопровержимого» факта, то это награждение российского посла орденом Александра Невского, которым, как считают в Соединенном Королевстве, награждают только за военные заслуги. «Исторически Александр Невский считался покровителем отечественной дипломатии», - отметила представитель МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта прошлого года британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По словам местных властей, они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. Причем в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. При этом российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает.

Мария Захарова - о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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