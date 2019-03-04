2019-03-04T08:11:50+03:00
Экономика

Продавцы алкоголя опасаются массовых приостановок лицензий

Это может произойти из-за сбоев в системе казначейства
Елена АКИМОВА
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Ритейлеры опасаются масоовых приостановок лицензий на торговлю алкоголем из-за сбоев в системе казначействаРитейлеры опасаются масоовых приостановок лицензий на торговлю алкоголем из-за сбоев в системе казначействаФото: Влад КОМЯКОВ
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В этом году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы продавцов за нарушения в алкогольной сфере через систему казначейства ГИС ГМП. Ритейлеры опасаются, что из-за сбоев в системе казначейства могут начаться массовые приостановки лицензий на продажу алкогольной продукции. С начала 209 года в разных регионах уже зафиксированы около десятка случаев, когда чиновники принимали решение о приостановке действия лицензий на одну-две недели до устранения долгов продавца. Почти во всех случаях запреты были наложены ошибочно, так как штрафы давно погашены.

На практике работает это так: если продавец «пробивает» спиртное после 23:00, то ему выписывают штраф до 300 тысяч рублей. Он сразу же отображается в системе. В течение 60 дней сумма не погашена - министерство или департамент торговли может увидеть эту информацию в системе ГИС ГМП и приостановить действие лицензии.

Если ошибки и дальше будут повторяться, то продавцов ждут серьезные убытки. На алкоголь приходится 20–40% товарооборота магазина.

Чтобы выйти из проблемной ситуации, торговые сети попросили Минфин предоставить им доступ к системе казначейства, чтобы они могли оперативно реагировать на информацию о задолженности. Кроме того, ритейлеры настаивают, чтобы власти могли приостанавливать действие лицензии только через 10 дней после выявления неоплаченного штрафа. Этот срок пойдет на то, чтобы разобраться в ситуации и предоставить документы, если штраф был оплачен ранее, пишет газета «Известия».

18 февраля, стало известно о желании министерства финансов РФ иметь возможность устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на все виды алкоголя. Сегодня в стране установлена минимальная розничная цена на крепкий алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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