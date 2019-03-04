2019-03-04T09:05:48+03:00
Политика

Порошенко и загадочная пятилитровая бутыль "взорвали" интернет

Пользователи соцсетей продолжают гадать - находился ли в емкости спирт, или у президента был "сушняк"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский лидер и его пятилитровая бутыльУкраинский лидер и его пятилитровая бутыльФото: скриншот видео
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Загадочная пятилитровая бутыль привлекла внимание пользователей соцсетей и породила множество самых невероятных версий. Речь идет о емкости, которая стояла у ног президента Украины Петра Порошенко на протяжении практически всего заседания Совета регионального развития Одесской области.

На кадрах видно, что бутыль вынесли на сцену прямо во время выступления мэра города Геннадия Труханова. И пока градоначальник раскланивался перед главой государства в комплиментах, сидящий рядом с Порошенко чиновник с загадочной улыбкой демонстрировал тому емкость с некой прозрачной жидкостью.

Что именно находилось внутри бутыли неизвестно, но здесь у пользователей интернета есть свои версии. Так, например, многие комментаторы пришли к выводу, что украинского президента мучает сильное похмелье, именно поэтому ему понадобилось столько воды. "Сушняк?", - задаются вопросом пользователи. По другой же версии, в бутылке находится алкоголь: "Стратегический запас спирта". Нашлись и те, кто предположил, что у президента диабет.

Стоит отметить, что Порошенко не раз попадал в неловкие ситуации и вел себя довольно странно. Сайт kp.ru публиковал целую подборку с мероприятий, во время которых украинский лидер оконфузился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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