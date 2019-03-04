Число жертв торнадо в США увеличилось до 23 человек

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-04T10:16:18+03:00

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Число погибших в результате торнадо, обрушившегося на округ Ли американского штата Алабама, увеличилось до 23 человек. При этом, по словам местного шерифа Джея Джонса, среди жертв есть дети.

Что касается пострадавших, то их точное число до сих пор неизвестно, однако счет идет на десятки. Только в медицинском центре города Опелика находятся более 40 местных жителей, получивших различные травмы в результате стихийного бедствия. Сколько еще людей обратились за помощью в другие больницы, неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/695191" frameborder="0"></iframe> В результате торнадо в США пострадали более 40 человек.

В настоящий момент на территории штата продолжается поисково-спасательная операция. Она началась еще в воскресенье, 3 марта, и была приостановлена на ночь. Губернатор Алабамы Кей Айви уже объявил чрезвычайную ситуацию, а президент США Дональд Трамп призвал жителей штата быть осторожными, передает NBC News.

Сайт kp.ru писал о том, что два мощных торнадо пронеслись через всю Восточную Алабаму в минувшее воскресенье. В результате были обесточены многие населенные пункты. При этом достоверно известно, что одной из жертв смерча стала восьмилетняя девочка.

В результате торнадо в США пострадали более 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU