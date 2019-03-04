Спецпредставитель США по КНДР прилетел в Москву
В Москву прибыл специальный представитель Госдепартамента США Марк Лэмберт, который курирует вопросы КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в РФ.
Согласно данным дипломатов, в рамках своего двухдневного визита, запланированного на 4-5 марта, спецпредставитель намерен встретиться с рядом российских чиновников в рамках обсуждения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.
"Марк Лэмберт встретится с российскими официальными лицами, чтобы способствовать дальнейшим усилиям по обеспечению окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", - передает ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства.
Напомним, что второй саммит США – КНДР состоялся 27 февраля в Ханое и завершился досрочно без заключения каких-либо соглашений.
Сайт kp.ru писал о том, что сам американский лидер Дональд Трамп объяснил такой исход отказом своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына ликвидировать все ядерные объекты на территории страны взамен на отмену санкций.
ИСТОЧНИК KP.RU
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