Спецпредставитель США по КНДР прилетел в Москву

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-04T12:35:07+03:00

В ходе своего двухдневного визита Марк Лэмберт планирует встретиться с российскими официальными лицами

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В Москву прибыл специальный представитель Госдепартамента США Марк Лэмберт, который курирует вопросы КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в РФ.

Согласно данным дипломатов, в рамках своего двухдневного визита, запланированного на 4-5 марта, спецпредставитель намерен встретиться с рядом российских чиновников в рамках обсуждения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

"Марк Лэмберт встретится с российскими официальными лицами, чтобы способствовать дальнейшим усилиям по обеспечению окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", - передает ТАСС со ссылкой на заявление диппредставительства.

Напомним, что второй саммит США – КНДР состоялся 27 февраля в Ханое и завершился досрочно без заключения каких-либо соглашений.

Сайт kp.ru писал о том, что сам американский лидер Дональд Трамп объяснил такой исход отказом своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына ликвидировать все ядерные объекты на территории страны взамен на отмену санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU