Трамп назвал причину отсутствия договоренностей по итогам саммита с КНДР
Отказ лидера КНДР Ким Чен Ына от проведения полной денуклеаризации стал основной причиной отсутствия договоренностей с США по итогам саммита во вьетнамском Ханое. Такое заявление сделал американский глава Дональд Трамп.
По его словам, Пхеньян был готов к уничтожению ракет и ядерных объектов, но не всех, а лишь определенных. Кроме того, северокорейцы требовали снятия всех санкций, а Вашингтон не хотел делать послабления до того, как будут представлены доказательства денуклеаризации.
"Мы провели в Ханое два очень хороших дня, просто, я думаю, что, возможно, никто из нас не был готов", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
При этом он высоко оценил обещание своего коллеги Ким Чен Ына не возобновлять ракетные и ядерные испытания.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее отсутствие договоренностей по итогам саммита прокомментировали также в Белом доме. Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс заявила, что Трамп всего лишь не согласился на плохую сделку, как это сделал его предшественник Барак Обама в случае с договором о иранском ядерном оружии.
Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.
ИСТОЧНИК KP.RU