2019-03-01T11:01:12+03:00
Политика

Трамп назвал причину отсутствия договоренностей по итогам саммита с КНДР

По словам президента США, в Северной Корее пока не готовы к полной денуклеаризации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ким Чен Ын (слева) и Дональд ТрампКим Чен Ын (слева) и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Отказ лидера КНДР Ким Чен Ына от проведения полной денуклеаризации стал основной причиной отсутствия договоренностей с США по итогам саммита во вьетнамском Ханое. Такое заявление сделал американский глава Дональд Трамп.

По его словам, Пхеньян был готов к уничтожению ракет и ядерных объектов, но не всех, а лишь определенных. Кроме того, северокорейцы требовали снятия всех санкций, а Вашингтон не хотел делать послабления до того, как будут представлены доказательства денуклеаризации.

"Мы провели в Ханое два очень хороших дня, просто, я думаю, что, возможно, никто из нас не был готов", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

При этом он высоко оценил обещание своего коллеги Ким Чен Ына не возобновлять ракетные и ядерные испытания.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее отсутствие договоренностей по итогам саммита прокомментировали также в Белом доме. Пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс заявила, что Трамп всего лишь не согласился на плохую сделку, как это сделал его предшественник Барак Обама в случае с договором о иранском ядерном оружии.

Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Ханое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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