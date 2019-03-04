2019-03-04T08:37:51+03:00
Политика

Трамп назвал еще одну причину срыва саммита с КНДР – слушания с Коэном в конгрессе

По словам президента США, демократы изобрели «новый уровень низости в американской политике»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое завершилась раньше запланированногоВстреча Трампа с Ким Чен Ыном в Ханое завершилась раньше запланированногоФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал еще одну причину своего преждевременного ухода с переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Ханое – организованные демократами во время его отъезда слушания в конгрессе с участием Майкла Коэна.

«Для демократов допрашивать на открытых слушаниях с участием осужденного лжеца и жулика в то же самое время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, – это, вероятно, новый уровень низости в американской политике, и это могло поспособствовать «уходу». Никогда так не делали, когда президент находится за границей. Позор!» - поделился Трамп возмущением со своими подписчиками в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, его бывший личный адвокат дал показания в конгрессе 27 февраля. Причем Майкл Коэн выразил сожаление, что когда-то помогал главе Белого дома, назвав экс-шефа «расистом, мошенником и жуликом».

Напомним, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Ранее Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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