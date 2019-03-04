2019-03-04T13:24:53+03:00
Политика

Лавров: слова Болтона о Венесуэле оскорбили всю Латинскую Америку

Глава МИД России дал комментарии словам советника президента по национальной безопасности о применении Доктрины Монро в отношении Каракаса
Елена Гильманова
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что помощник американского президента по национальной безопасности оскорбил всю Латинскую Америку. Таким образом, глава российского МИД прокомментировал слова советника главы Белого Дома о применении Доктрины Монро в отношении Венесуэлы.

«Мне кажется, что после того, как в 1945 году была создана Организация Объединённых Наций, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. Теория и практика задних дворов оскорбительная по большому счёту. Исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Джона Болтона будут латиноамериканские страны», — заявил Лавров.

Как указал глава МИД, Болтон «упомянул применимость Доктрины Монро к Венесуэле, но оскорбил-то он всю Латинскую Америку». «Тем более что какое-то время назад, несколько дней назад из Вашингтона на официальном уровне прозвучала угроза, что Венесуэла — это не конец истории, что следующие на очереди будут Куба и Никарагуа. Так что задуматься над этой философией, над этой политикой надо прежде всего странам региона», — добавил он.

Ранее Болтон написал в своём микроблоге в Twitter пригрозил дать жесткий ответ на любые попытки помешать возвращению в Венесуэлу председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временным главой государства.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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