Лавров: слова Болтона о Венесуэле оскорбили всю Латинскую Америку
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что помощник американского президента по национальной безопасности оскорбил всю Латинскую Америку. Таким образом, глава российского МИД прокомментировал слова советника главы Белого Дома о применении Доктрины Монро в отношении Венесуэлы.
«Мне кажется, что после того, как в 1945 году была создана Организация Объединённых Наций, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. Теория и практика задних дворов оскорбительная по большому счёту. Исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Джона Болтона будут латиноамериканские страны», — заявил Лавров.
Как указал глава МИД, Болтон «упомянул применимость Доктрины Монро к Венесуэле, но оскорбил-то он всю Латинскую Америку». «Тем более что какое-то время назад, несколько дней назад из Вашингтона на официальном уровне прозвучала угроза, что Венесуэла — это не конец истории, что следующие на очереди будут Куба и Никарагуа. Так что задуматься над этой философией, над этой политикой надо прежде всего странам региона», — добавил он.
Ранее Болтон написал в своём микроблоге в Twitter пригрозил дать жесткий ответ на любые попытки помешать возвращению в Венесуэлу председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временным главой государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU