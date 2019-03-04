2019-03-04T13:30:28+03:00
В мире

Армянские саперы по просьбе правительства Сирии разминируют окрестности Алеппо

Специалисты из Армении имеют большой опыт работы в горячих точках
Марина ВЕНЦОВА
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Саперы из Армении разминируют окрестности АлеппоСаперы из Армении разминируют окрестности Алеппо
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Почти сто специалистов по гуманитарному разминированию из Армении начали очистку земли от мин в окрестностях населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Алеппо. По просьбе сирийского правительства армянским саперам нужно полностью очистить местность от взрывоопасных предметов.

83 специалиста, среди которых саперы и врачи, будут работать в данном регионе в течение некольких месяцев. Предполагается, что они разминируют более 30 квадратных километров опасных участков. Работы будут проводиться под охраной подразделения российской военной полиции.

"Пройдя необходимую доподготовку, саперы данного контингента приступили к выполнению поставленных задач. Саперы будут работать под эгидой ЦПВС , необходимое оборудование, специальные средства, а также все виды обеспечения осуществляются российской стороной", - объяснил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Аркадий Ржевский.

Предполагается, что саперы разминируют более 30 квадратных километров опасных участков

Предполагается, что саперы разминируют более 30 квадратных километров опасных участков

До начала сирийского конфликта в Алеппо проживало более чем 100-тысячная армянская диаспора. В середине февраля правительство Сирии договорилось с Ереваном о проведении данной гуманитарной акции. Такие действия вызвали раздражение Вашингтона.

Ранее сайт сайт kp.ru писал, что Армения самолетом ВКС России доставила в Сирию 18,5 тонн продуктов. Еще более 27 тонн раздали в Дамаске, Холмсе, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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