Армянские саперы по просьбе правительства Сирии разминируют окрестности Алеппо

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-04T13:30:28+03:00

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Почти сто специалистов по гуманитарному разминированию из Армении начали очистку земли от мин в окрестностях населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Алеппо. По просьбе сирийского правительства армянским саперам нужно полностью очистить местность от взрывоопасных предметов.

83 специалиста, среди которых саперы и врачи, будут работать в данном регионе в течение некольких месяцев. Предполагается, что они разминируют более 30 квадратных километров опасных участков. Работы будут проводиться под охраной подразделения российской военной полиции.

"Пройдя необходимую доподготовку, саперы данного контингента приступили к выполнению поставленных задач. Саперы будут работать под эгидой ЦПВС , необходимое оборудование, специальные средства, а также все виды обеспечения осуществляются российской стороной", - объяснил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Аркадий Ржевский.

Предполагается, что саперы разминируют более 30 квадратных километров опасных участков

До начала сирийского конфликта в Алеппо проживало более чем 100-тысячная армянская диаспора. В середине февраля правительство Сирии договорилось с Ереваном о проведении данной гуманитарной акции. Такие действия вызвали раздражение Вашингтона.

Ранее сайт сайт kp.ru писал, что Армения самолетом ВКС России доставила в Сирию 18,5 тонн продуктов. Еще более 27 тонн раздали в Дамаске, Холмсе, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

ИСТОЧНИК KP.RU