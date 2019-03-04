Песков: до конца дня должно быть предоставлено решение проблемы «китовой тюрьмы»

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-04T14:01:39+03:00

Пресс-секретарь президента России сообщил, что с самого утра по данному вопросу проводятся разные совещания

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле констатируют факт отсутствие результатов по исполнению поручения президента России Владимира Путина решить к 1 марта судьбу животных, содержащихся в так называемой «китовой тюрьме» в Приморье. Представитель Кремля подчеркнул, что информации от курирующих этот вопрос ведомств ждут до конца понедельника, 4 марта.

«Ждем сегодня вечером в конце рабочего дня информацию. Мы сами обратили внимание на то, что уже сегодня четвертое, уже созванивались с правительством, с теми, кто курирует этот вопрос. Работа ведется, но по-прежнему можем констатировать, что результата нет», - сказал пресс-секретарь президента.

Песков также сообщил, что с утра проводятся консультации по данному вопросу.

«Сегодня с самого утра мы наводили справки на этот счет, принимая во внимание резонансность этой темы и действительно тот факт, что животным плохо и их становится меньше», - рассказал он.

Как писал ранее kp.ru, скандалы вокруг «китовой тюрьмы» в бухте Средняя не утихают с конца 2018 года. Напомним, что зоозащитники обнаружили там более сотни морских млекопитающих, которых хотели продать в Китай. Содержатся косатки и белухи в неподобающих условиях: маленькие и грязные бассейны, антисанитария. История привлекла внимание общественности чуть ли не со всего мира: в защиту животных даже выступили Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо.

По факту произошедшего Росприроднадзор возбудил административные дела. Кроме того, приморское управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов, а СК России по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по 245 статье - жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU