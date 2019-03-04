2019-03-04T14:49:40+03:00
Экономика

Песков: Набиуллина расскажет Путину о состоянии банковского сектора

Пресс-секретарь главы государства заявил, что если президент и глава ЦБ посчитают нужным, то будет поднята тема фонда Baring Vostok
Елена Гильманова
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Фото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник, 4 марта, встречу с председателем с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Как ожидается, они будут обсуждать положения дел в российской банковской системе также может быть поднята тема банка «Восточный» и фонда Baring Vostok.

«Президент вернулся из Красноярска, он там провел почти два дня. Сегодня он работает в Кремле, у него такой обычный рутинный рабочий день, внутренние встречи. Из них открытой будет совещание с Набиуллиной» - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В первую очередь, конечно, будут обсуждаться вопросы системного характера», — отметил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Путин и Набиуллина встречаются регулярно. Глава ЦБ информирует президента о том, «как чувствует себя банковский сектор, информирует вообще о работе регулятора».

Песков сообщил, что не располагает информацией, будет ли на встрече рассматриваться дело инвестиционного фонда Baring Vostok. По словам пресс-секретаря, если Путин и Набиуллина посчитают необходимым, то тема будет поднята.

Ранее Песков сообщил, что Президент России будет проинформирован о письме инвестиционного фонда Baring Vostok, в котором его просят взять дело против топ-менеджеров этого инвестфонда под личный контроль Майкла Калви. Бизнесмен был задержан 15 февраля по подозрению в хищение 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Вместе с ним были арестованы еще пять человек, которых следствие считает сообщниками инвестора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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