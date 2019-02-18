2019-02-18T18:08:41+03:00
Общество

Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест

Адвокаты попросили изменить меру пресечения на домашний арест или залог
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Основатель Baring Vostok Майкл КалвиОснователь Baring Vostok Майкл КалвиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 февраля, стало известно, что защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», обжаловала его арест. Как отметил адвокат Дмитрий Клеточкин, жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.

«Мы подали жалобу в канцелярию Басманного суда. Она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда», - сказал юрист ТАСС. При этом он уточнил, что защита американского бизнесмена попросила изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 февраля стало известно о задержании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с американским бизнесменом по тому же делу были задержаны еще пять человек, которых в тот же день и арестовали. Решение же об аресте Калви Басманный суд Москвы вынес 16 февраля.

По данным следствия, предприниматель, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро», взявшего у банка «Восточный» кредиты на 2,5 миллиарда рублей, оформил возвращение этого долга через отступное в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG). При этом, как считают правоохранители, он ввел совет директоров кредитной организации в заблуждение относительно цены этих акций: на собрании Калви заявил, что стоимость активов составляет три миллиарда рублей, в то время как их максимальная стоимость - 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд
Основатель фонда Baring Vostok помещен в «Матросскую тишину»
МИД РФ: блокировка акантов RT - давления на неугодные Вашингтону СМИ
МИД РФ прокомментировал планы США доставить гумпомощь Венесуэле
Санкт-Петербург стал самым популярным местом отдыха на 23 февраля
Завершился первый этап студенческой Олимпиады Open Doors
Страны ЕС достигли политического консенсуса по новым санкциям против России
Новак: Построено уже 700 километров «Северного потока - 2»
Эрдоган: Турция не поддастся на дешевые доводы и продолжит операцию в Сирии
Цены производителей на бензин в январе снизились на 19,1%
В России задержано рыболовецкое судно из Южной Кореи
Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией
СК РФ напомнил о профессиональной этике журналиста
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до -16 градусов в ночь на 23 февраля
Российские ученые разработали механическую руку, способную поднимать мелкие предметы
Китай получит новые ракеты С-400 взамен попавших в шторм
УПЦ призвала ООН, ОБСЕ и ЕС предотвратить религиозный конфликт на Украине
Косачев: образцовая русофобия министра обороны Британии может повредить его ментальному здоровью
Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года
Союз журналистов России прокомментировали блокировку проектов RT в Facebook
Нетаньяху проведет двусторонние встречи вместо саммита V4
19 февраля Луна максимально подойдет к Земле
Лавров: США должны раскрыть данные о 800 задержанных в Сирии боевиках