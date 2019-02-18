Защита основателя Baring Vostok Майкла Калви обжаловала его арест

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-18T18:08:41+03:00

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В понедельник, 18 февраля, стало известно, что защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», обжаловала его арест. Как отметил адвокат Дмитрий Клеточкин, жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде.

«Мы подали жалобу в канцелярию Басманного суда. Она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда», - сказал юрист ТАСС. При этом он уточнил, что защита американского бизнесмена попросила изменить меру пресечения на домашний арест или залог.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 февраля стало известно о задержании основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Вместе с американским бизнесменом по тому же делу были задержаны еще пять человек, которых в тот же день и арестовали. Решение же об аресте Калви Басманный суд Москвы вынес 16 февраля.

По данным следствия, предприниматель, будучи владельцем «Первого коллекторского бюро», взявшего у банка «Восточный» кредиты на 2,5 миллиарда рублей, оформил возвращение этого долга через отступное в виде 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG). При этом, как считают правоохранители, он ввел совет директоров кредитной организации в заблуждение относительно цены этих акций: на собрании Калви заявил, что стоимость активов составляет три миллиарда рублей, в то время как их максимальная стоимость - 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU