2019-03-04T15:00:58+03:00
Общество

Причина смерти Кита Флинта: солист The Prodigy умер естественным образом

Британская полиция не нашла ничего подозрительного, выявляя причины смерти Кита Флинта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фронтмен группы The Prodigy Кит ФлинтФронтмен группы The Prodigy Кит ФлинтФото: REUTERS
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Точная причина смерти Кита Флинта пока неизвестна, однако, по предварительным данным, его кончина была абсолютно естественной. К такому выводу пришли сотрудники британской полиции, обследовавшие дом солиста группы The Prodigy, в котором и было обнаружено тело музыканта.

Сайт kp.ru писал о том, что о смерти культового вокалиста стало известно в понедельник, 4 марта. Примерно в 8 часов утра в экстренные службы поступило сообщение о 49-летнем мужчине, найденном в бессознательном состоянии в собственном доме в Эссексе. Прибывшие на место медики уже ничем не смогли ему помочь.

Издание The Sun отмечает, что правоохранители все еще находятся около дома Флинта, однако его смерть не рассматривается как подозрительная. Ближайшие родственники фронтмена культовой группы уже проинформированы о случившемся.

Стоит отметить, что члены The Prodigy не раз выступали в России, и каждое их шоу было поистине грандиозным.

The Prodigy - Omen.The Prodigy - Omen

ИСТОЧНИК KP.RU

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