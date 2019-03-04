2019-03-04T23:29:55+03:00
Происшествия

На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес

«Боинг 777» приземлился в аэропорту Анадырь, никто из 188 пассажиров не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет китайской авиакомпании Air ChinaСамолет китайской авиакомпании Air ChinaФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.

Решение об экстренной посадке экипаж лайнера принял из-за того, что во время полета сработала пожарная сигнализация в багажном отсеке.

«Боинг 777» авиакомпании Air China, следовавший рейсом из Пекина в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в аэропорту Анадырь. В полете экипаж доложил о срабатывании сигнализации пожара в багажном отсеке и решил произвести экстренную посадку в Анадыре», - рассказали в пресс-службе Росавиации.

Представитель ведомства подчеркнул, что «все аварийные службы в аэропорту были приведены в готовность и обеспечили безопасную посадку». Пассажиров из самолета эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов, никто не пострадал.

В Росавиации также отметили, что в Анадыре сейчас морозно, -6°C, а сила ветра – до 15 метров в секунду, в доставке пассажиров от борта самолёта до аэровокзала была задействована вся имеющаяся в аэропорту автотехника. Сейчас решается вопрос о размещении иностранцев в транзитной зоне аэропорта и гостиницах города. Выясняется также, когда авиакомпания пришлет за своими пассажирами другой самолет, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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