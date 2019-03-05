2019-03-05T10:19:58+03:00
В мире

В Лондоне зафиксирован второй в истории случай излечения от ВИЧ

Мужчина полностью поправился после пересадки ему костного мозга от донора с врожденной устойчивостью к вирусу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Второй человек в истории полностью излечился от ВИЧВторой человек в истории полностью излечился от ВИЧФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Великобритании зафиксирован второй в истории случай полного излечения взрослого человека с вирусом иммунодефицита. Достичь такого результата удалось благодаря пересадке пациенту лондонской больницы костного мозга от донора с врожденной устойчивостью к ВИЧ.

Следов инфекции не выявлено даже спустя три года после поведения операции и 18 месяцев после завершения курса антиретровирусной терапии. Однако, по мнению руководителя эксперимента, профессора Равиндра Гупта, говорить об успехе пока рано.

Специалисты пока не смогли установить, стал ли причиной выздоровления лишь костный мозг донора, или реакция клеток иммунной системы также играет свою роль. Более того, данная операция является слишком дорогостоящей и рискованной, поэтому навряд ли станет универсальным методом лечения ВИЧ в будущем.

При этом, как отмечает газета The Guardian, в 2007 году аналогичным способом уже был исцелен пациент из Германии. Ему также пересадили костный мозг донора. Следы инфекции не наблюдаются до сих пор.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад в Британии был зафиксирован факт еще одного успешного лечения ВИЧ. Правда тогда применялся метод совмещения антиретровирусных препаратов и лекарств, уничтожающих вирус в "дремлющих" клетках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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