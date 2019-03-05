Стало известно, чем занимался солист The Prodigy незадолго до смерти

СЕГОДНЯ 11:45 2019-03-05T11:46:18+03:00

Коллеги Кита Флинта считают, что музыкант покончил с собой, однако еще несколько дней назад он был в довольно приподнятом настроении

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Всего за несколько дней до своей смерти солист группы The Prodigy Кит Флинт принял участие в пятикилометровом забеге, который состоялся в британском городе Челмсфорд. Причем преодолеть эту дистанцию 49-летнего музыканту удалось всего за 21 минуту и 22 секунды.

Другие участники кросса утверждают, что на протяжении всего забега вокалист был в приподнятом настроении. Последняя фотография Флинта, сделанная в ходе мероприятия, также не вызывает беспокойства, передает Daily Mail.

Кит Флинт во время пятикилометрового забега (в центре). Фото: facebook.com/chelmsfordcentralparkrun

Однако менее чем через 48 часов тело фронтмена культовой группы обнаружили в его собственном доме в британском Эссексе. Изначально в полиции заявили, что смерть музыканта была абсолютно естественной, но вскоре стали известны новые обстоятельства.

На официальной странице The Prodigy в Instagram появилась информация о том, что участник группы покончил с собой. Сайт kp.ru писал о том, что последние два месяца обожаемой супруги Флинта Маюми Каи не было дома из-за гастролей, а буквально несколько дней назад она еще и заставила его выставить на продажу старинный дом в Эссексе, который артист много лет обустраивал под свои вкусы. Предполагается, что это и могло толкнуть творческого человека на сведение счетов с жизнью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695300" frameborder="0"></iframe> Умер Кит Флинт, вокалист The Prodigy.Флинту было 49. Тело нашли в его доме, в графстве Эссекс. Этим летом The Prodigy должны были выступить в Москве. На фестивале в Парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU