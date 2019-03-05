2019-03-05T12:30:40+03:00
Политика

Лукашенко: процесс евразийской интеграции поворачивается вспять

По словам президента Белоруссии, на данный момент не ведется конкретной работы для устранения существующих ограничений для субъектов хозяйствования
Елена Гильманова
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Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: REUTERS
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит наличие барьеров и препятствий, которые угрожают интеграционному процессу в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он сообщил на совещании по вопросам участия страны в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник, 5 марта.

«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. Отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», - передает агентство БелТА слова Лукашенко.

Глава Белоруссии обратился к главной задаче ЕАЭС по созданию общего рынка и выработки равных условий хозяйствования в рамках интеграционного объединения. По его словам, для работы над устранением барьеров можно «вернуться к пакетному принципу в решении острых вопросов».

Лукашенко отметил заинтересованность Белоруссии в сохранении за СНГ статуса ключевого рынка для сбыта белорусской продукции.

Напомним, ранее Лукашенко за идеи союзного с Россией проекта, основным принципом которого является создание равных условий. Сайт kp.ru также писал о том, что он даже высказался в пользу создания единой валюты для проведения операция между двумя государствами. При этом разговоры об объединении России и Белоруссии политик назвал притянутыми за уши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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