Автоматическая система весогабаритного контроля поможет сохранить российские дороги

СЕГОДНЯ 18:22 2019-03-05T18:31:57+03:00

Генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков Фото: скрин с видео

Об этом рассказал Генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков в эфире Радио «Комсомольская правда»

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Автоматическая система весогабаритного контроля поможет сохранить российские дорогие. Об этом рассказал генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

Ведущие программы Антон Челышев и Наталья Агре обратили внимание, что из-за перегрузов портятся дороги, на строительство которых направляются миллиарды рублей. Как раз для того, чтобы избежать перегрузов, и создается проект Автоматической системы весогабаритного контроля.

"Министерство транспорта оперирует всеми дорогами. В первую очередь, речь идет о федеральных трассах. В дальнейшем мы ожидаем развитие этой системы", — рассказал Замков.

Он отметил, что при реализации проекта самое главное — единство подходов.

"Правила должны быть едиными для всех, чтобы перевозчики не жаловались, что здесь показало перевес, а здесь — нет. В нормативных документах прописано, что отклонения по общей массе должно быть не более 5%. Пункты контроля должны находиться в определенных местах. Кроме того, необходимо решить вопрос со штрафами".

ИСТОЧНИК KP.RU