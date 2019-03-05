Автоматическая система весогабаритного контроля поможет сохранить российские дороги
Автоматическая система весогабаритного контроля поможет сохранить российские дорогие. Об этом рассказал генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».
Ведущие программы Антон Челышев и Наталья Агре обратили внимание, что из-за перегрузов портятся дороги, на строительство которых направляются миллиарды рублей. Как раз для того, чтобы избежать перегрузов, и создается проект Автоматической системы весогабаритного контроля.
"Министерство транспорта оперирует всеми дорогами. В первую очередь, речь идет о федеральных трассах. В дальнейшем мы ожидаем развитие этой системы", — рассказал Замков.
Он отметил, что при реализации проекта самое главное — единство подходов.
"Правила должны быть едиными для всех, чтобы перевозчики не жаловались, что здесь показало перевес, а здесь — нет. В нормативных документах прописано, что отклонения по общей массе должно быть не более 5%. Пункты контроля должны находиться в определенных местах. Кроме того, необходимо решить вопрос со штрафами".
ИСТОЧНИК KP.RU