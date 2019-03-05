2019-03-05T22:52:28+03:00
Авто

Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Речь идет о предприятиях в Ленинградской области и Татарстане, которые производят легковые автомобили
Дарья ИВАШКИНА
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Ford задумался о закрытии двух заводов в РоссииFord задумался о закрытии двух заводов в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 5 марта, появись информация о том, что американская автомобилестроительная компания Ford в настоящее время обсуждает возможность закрытия двух заводов в России. По некоторым данным, речь идет о предприятиях, расположенных во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, которые производят такие легковые автомобили, как Focus и Mondeo, а также EcoSport и Fiesta.

Таким образом, в нашей стране у Ford может остаться только один завод в Елабуге, где делают Ford Transit, Kuga и Explorer, передает Reuters.

Между тем окончательное решение по этому поводу компания еще не приняла. Как заявили в пресс-службе Ford, акционеры совместного предприятия Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса в РФ. «Итоговое решение будет принято во втором квартале текущего года», - добавил собеседник ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в январе стало известно, что рабочие завода Ford в Ленобласти опасаются закрытия предприятия. Дело в том, что незадолго до этого американская компания заявила о реорганизации производственной и коммерческой деятельности в Европе, породив тем самым слухи о возможных закрытиях некоторых заводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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