Microsoft считает Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта

5 Март 23:47 2019-03-05T23:49:12+03:00

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Российские компании более открыты к внедрению искусственного интеллекта ИИ) и проводят его активнее, чем предприниматели в США и Европе. Такой вывод сделали эксперты Microsoft в своем исследовании "Бизнес-лидеры в эпоху искусственного интеллекта".

Как оказалось, 30% руководителей компаний в России активно внедряют ИИ в рабочие процессы и даже включили технологию в стратегию компании. В западных странах, где проводилось исследование, этот показатель составляет в среднем 22,3%.

Помимо России опрос проводился в Германии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, США и Франции. В каждой стране вопросы задавали ста руководителям компаний со штатом более 250 сотрудников, передает ТАСС.

Отмечается, что 73% российских руководителей положительно относятся к технологии ИИ, и уверены, что она может помочь им в работе. 90% российских управленцев готовы учиться, чтобы более эффективно использовать ИИ. Их поддерживают ли 67,3% западных коллег.

При этом главы компаний в России признают, что отвечать за этику применения ИИ должно руководство компании (65%), а на Западе такое мнение разделяют 53,9% управленцев.

ИСТОЧНИК KP.RU