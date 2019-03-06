Во Франции спецназ штурмовал тюремное помещение, где забаррикадировался заключенный
Спецназ Франции взял штурмом помещение тюрьмы Конде-сюр-Сарт в Орне, в котором забаррикадировался один из заключенных. Силовики применили шумовые гранаты и нейтрализовали преступника.
Как пишет интернет-портал французской газеты Figaro, речь идет о 27-летнем Микаеле Чиоло, осужденном на 30-летний срок за похищение и удержание в заложниках человека, непредумышленное убийство и грабеж. Преступление было совершено в апреле 2012 года.
В тюрьме мужчину навещала невеста, с которой он и забаррикадировался в комнате для семейных свиданий. Заключенный напал и ранил керамическим ножом надзирателей, когда они сообщили, что время свидания вышло и собирались увести его в камеру. Один охранник ранен в живот и голову, второго преступник ударил в спину. Чиоло и его девушка также были ранены.
По данным издания, Чиоло в 2010 году перешел в ислам и радикализировался. Во время нападения на надзирателей выкрикивал "Аллах акбар".
ИСТОЧНИК KP.RU