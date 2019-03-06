2019-03-06T00:17:07+03:00
Происшествия

Во Франции спецназ штурмовал тюремное помещение, где забаррикадировался заключенный

Преступник напал с ножом и ранил двух надзирателей во время свидания со своей девушкой
Юлия ДИВЕЕВА
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Тюрьма Конде-сюр-Сарт в Орне, где заключенный напал с ножом на надзирателейТюрьма Конде-сюр-Сарт в Орне, где заключенный напал с ножом на надзирателейФото: СОЦСЕТИ
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Спецназ Франции взял штурмом помещение тюрьмы Конде-сюр-Сарт в Орне, в котором забаррикадировался один из заключенных. Силовики применили шумовые гранаты и нейтрализовали преступника.

Как пишет интернет-портал французской газеты Figaro, речь идет о 27-летнем Микаеле Чиоло, осужденном на 30-летний срок за похищение и удержание в заложниках человека, непредумышленное убийство и грабеж. Преступление было совершено в апреле 2012 года.

В тюрьме мужчину навещала невеста, с которой он и забаррикадировался в комнате для семейных свиданий. Заключенный напал и ранил керамическим ножом надзирателей, когда они сообщили, что время свидания вышло и собирались увести его в камеру. Один охранник ранен в живот и голову, второго преступник ударил в спину. Чиоло и его девушка также были ранены.

По данным издания, Чиоло в 2010 году перешел в ислам и радикализировался. Во время нападения на надзирателей выкрикивал "Аллах акбар".

ИСТОЧНИК KP.RU

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