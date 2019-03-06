2019-03-06T07:29:32+03:00
Общество

В детском саду Германии попросили не наряжать детей индейцами

Родителей просят избегать стереотипов расовых и забыть о стереотипах гендерных
Юлия ДИВЕЕВА
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В Германии решили, что костюм индейца или шейха на детском утреннике может быть оскорбительнымВ Германии решили, что костюм индейца или шейха на детском утреннике может быть оскорбительнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ФРГ администрация одного из детский садов города Гамбурга попросила родителей не наряжать своих детей на карнавалы в костюмы индейцев, с тем чтобы "никто не ощущал себя подвергнутым дискриминации". Рекомендации были разосланы по электронной почте 4 марта.

В письмах дирекция дошкольного учреждения ссылается на брошюру-памятку "Дети - актуально", которая издается при содействии министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии. В ней сказано, что "так называемых индейцев нет и не было никогда".

"Понятие было навязано тогдашнему населению во время колонизации Северной и Южной Америки и, таким образом, связано с жестоким уничтожением большей части этой группы лиц", - говорится в памятке.

В ней отмечается, что использовать костюмы коренных американцев для карнавалов - неуважительно, ведь "украшение из перьев и раскраска лица” имеют для них не просто декоративное значение. Родителям советуют "убедиться, что при выборе костюма они не попали под влияние стереотипов", пишет газета Bild.

"Например, мы не хотим, чтобы дети были наряжены « индейцами»,«шейхами» или тому подобное", - пояснили в детском саду.

Там уточнили, что речь идет о масках и нарядах связанных с определенной расой или этническим меньшинством, дает негативную оценку и может оскорбить других родителей. При этом составители брошюры рекомендуют забыть о гендерных стереотипах и отправить мальчика на маскарад в костюме русалки, а девочку нарядить пиратом.

Немецкие политики уже отреагировали на этот свод правил возмущением. Депутат от Христианского демократического союза Бундестага Сильвия Пантель высказала мнение, что составители брошюры не знают значения слова “карнавал”.

"Почему детям больше не разрешено быть детьми? Я надеюсь, что родители не позволяют себя опекать и не позволят этому случиться с ними. Я бы забрала своих детей из такого детского сада", - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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