2019-03-06T07:58:22+03:00
Происшествия

Пятерых россиян с танкера «Палладий» приговорили к тюрьме в Южной Корее

Судно было задержано в порту Пусан за долги летом 2018 года. Моряки пытались бежать, но были схвачены и обвинены по ряду статей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Танкер "Палладий" оказался в центре международного скандала. Фото: fleetphoto.ru/vitalicus 75Танкер "Палладий" оказался в центре международного скандала. Фото: fleetphoto.ru/vitalicus 75
Изменить размер текста:

Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к реальным тюремным срокам. Об этом сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков.

Напомним, что "Палладий" был задержан в Пусане в августе 2018 года за долги судоходной компании "Дальтранс"по зарплатам, а в начале сентября моряки предприняло попытку вырваться из Южной Кореи в Японское море без оформления необходимых документов. В результате местные правоохранители устроили целую спецоперацию с вертолетом, стрельбой и десантированием спецназа. Сайт kp.ru писал о том, что всем участникам побега предъявили различные обвинения, среди которых оказание сопротивления властям.

"Сегодня состоялось оглашение приговора. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан - один год, еще трое моряков - по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок", - сказал дипломат.

По его словам, приговор вступит в силу уже через неделю, однако до этого россияне могут подать апелляцию на решение суда. Кроме того, в ближайшее время навестить моряков в следственном изоляторе планируют сотрудники консульства, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокаты Гона внесли за него залог в размере $9 млн
Помпео посетит Израиль, Кувейт и Ливан в целях стратегического диалога
КНДР и КНР могут работать над организацией новой встречи лидеров стран
Трамп посетит пострадавший от торнадо штат Алабама
Кучеров повторил клубный рекорд результативности в матче НХЛ
Болтон: США изучают возможность ужесточения санкций против КНДР
В детском саду Германии попросили не наряжать детей индейцами
Погода в Москве на 6 марта 2019 года: на дорогах образовалась гололедица
Пентагон заключил контракт на создание гиперзвукового оружия
Майкл Блумберг решил не баллотироваться в президенты США
The Prodigy не приедут в Россию на Park Live
"Буду по ней скучать": Трамп посмеялся над Клинтон за отказ участвовать в президентских выборах
Гульнару Каримову перевели в колонию общего режима
В Генштабе считают нецелесообразным отказ от призыва в армию в России
Американские сенаторы предложили законопроект об окончании войны в Афганистане
США могут не передать Турции истребители F-35 из-за покупки Анкарой С-400
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
США не исключают введение санкций за сотрудничество с правительством Венесуэлы
Медведев во время прогулки с премьером Люксембурга встретил великого герцога Анри
Посол США призывает власти Украины уволить главу антикоррупционной прокуратуры
Это просто фантастический "Аякс"! "Реал" разгромлен голландцами в Мадриде 1:4
ФАС увидела в рекламе с Киркоровым нарушение закона
Во Франции спецназ штурмовал тюремное помещение, где забаррикадировался заключенный
Microsoft считает Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта
Бережковская набережная в Москве погрузилась во тьму из-за аварии на ТЭЦ-12