Пятерых россиян с танкера «Палладий» приговорили к тюрьме в Южной Корее

СЕГОДНЯ 07:58 2019-03-06T07:58:22+03:00

Судно было задержано в порту Пусан за долги летом 2018 года. Моряки пытались бежать, но были схвачены и обвинены по ряду статей

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Суд Южной Кореи приговорил пятерых российских моряков с судна "Палладий" к реальным тюремным срокам. Об этом сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков.

Напомним, что "Палладий" был задержан в Пусане в августе 2018 года за долги судоходной компании "Дальтранс"по зарплатам, а в начале сентября моряки предприняло попытку вырваться из Южной Кореи в Японское море без оформления необходимых документов. В результате местные правоохранители устроили целую спецоперацию с вертолетом, стрельбой и десантированием спецназа. Сайт kp.ru писал о том, что всем участникам побега предъявили различные обвинения, среди которых оказание сопротивления властям.

"Сегодня состоялось оглашение приговора. Судовладелец получил 2,5 года заключения, капитан - один год, еще трое моряков - по 10 месяцев, старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок", - сказал дипломат.

По его словам, приговор вступит в силу уже через неделю, однако до этого россияне могут подать апелляцию на решение суда. Кроме того, в ближайшее время навестить моряков в следственном изоляторе планируют сотрудники консульства, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU