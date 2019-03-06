На оружейном заводе в Австрии прогремел взрыв: погиб один человек

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-06T11:13:28+03:00

Еще один рабочий был серьезно ранен и доставлен в больницу

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На оружейном заводе компании Glock в австрийском городе Ферлах, расположенном на берегу реки Драва, прогремел взрыв. В результате ЧП погиб по меньшей мере один рабочий, еще один человек получил серьезные травмы.

Согласно данным местных властей, громкий хлопок раздался во вторник, 5 марта, примерно в 22:50 по местному времени (00:50 мск в среду). Один из работников завода умер прямо на месте еще до приезда медиков. Второй человек, который также давно числится в штате предприятия, был серьезно ранен.

По словам представителей больницы, в которую был доставлен пострадавший, его состояние оценивается как стабильное. Здание самого завода не получило серьезных повреждений. Угрозы для местных жителей также нет.

На месте инцидента работают сразу несколько пожарных бригад. Расследованием случившегося занимается федеральное криминальное ведомство, передает агентство APA.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года серьезный инцидент произошел также на крупнейшей в Австрии газораспределительной станции в коммуне Вайден-ан-дер-Марх. Тогда в результате крупного пожара пострадали несколько десятков человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/631915" frameborder="0"></iframe> Пожар на крупнейшей в Австрии газовой станции попал на видео ().

ИСТОЧНИК KP.RU