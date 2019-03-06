Умерла «самая грустная слониха» в мире

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-06T12:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В зоопарке испанского города Кордова умерла индийская слониха по кличке Флавия (Flavia). Пожилому животному было 47 года.

Сотрудники заповедника отмечают, что в последние шесть месяцев здоровье слонихи значительно ухудшалось. Она страдала от депрессии, начала сильно терять вес и значительно ослабла. 1 марта животное упало и больше не смогло подняться на ноги. Ветеринары приняли решение избавить слониху от мук и усыпить.

Сообщается, что Флавию поймали, когда ей было 3-4 года и передали в зоопарк. Всю свою жизнь животное прожило в одиночной клетке и никогда не встречало других слонов. В связи с этим зоозащитники прозвали Флавию «самой грустной слонихой в мире».

Партия по защите прав животных «Пакма» добивались, чтобы Флавию перевели в один из сафари-парков, где она смогла бы общаться со своими сородичами, но план не удалось осуществить из-за смерти слонихи, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU