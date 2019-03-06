2019-03-06T12:55:36+03:00
Дом. Семья

Умерла «самая грустная слониха» в мире

Одинокому животному было 47 года
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Испании умерла "самая грустная слониха" в миреВ Испании умерла "самая грустная слониха" в миреФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В зоопарке испанского города Кордова умерла индийская слониха по кличке Флавия (Flavia). Пожилому животному было 47 года.

Сотрудники заповедника отмечают, что в последние шесть месяцев здоровье слонихи значительно ухудшалось. Она страдала от депрессии, начала сильно терять вес и значительно ослабла. 1 марта животное упало и больше не смогло подняться на ноги. Ветеринары приняли решение избавить слониху от мук и усыпить.

Сообщается, что Флавию поймали, когда ей было 3-4 года и передали в зоопарк. Всю свою жизнь животное прожило в одиночной клетке и никогда не встречало других слонов. В связи с этим зоозащитники прозвали Флавию «самой грустной слонихой в мире».

Партия по защите прав животных «Пакма» добивались, чтобы Флавию перевели в один из сафари-парков, где она смогла бы общаться со своими сородичами, но план не удалось осуществить из-за смерти слонихи, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Составлен список лучших подарков на 8 марта
В Кремле ожидают, что Google начнет правильно указывать принадлежность Крыма
Беременную дочь телеведущей Марианны Максимовской задержали с наркотиками во время "проверочной закупки"
ЕС одобрил санкции в отношении российских граждан из-за инцидента в Керченском проливе
В Канаде три радиостанции объявили бойкот песням Майкла Джексона
Госдума предлагает внести сенатора США в санкционный список
Индия обвинила Пакистан в очередном нарушение режима прекращения огня
В Химках пассажир такси ограбил водителя, угрожая пистолетом
Росстат посчитал сколько денег россияне накопили за 2018 год
Госдума одобрила поправки к закону о фейковых новостях
Володин перенес выступление Орешкина в Госдуме
Число погибших в Индонезии в результате оползня выросло до 27 человек
Медведев возложил цветы к монументу Солидарности в Люксембурге