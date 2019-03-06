Питание младших школьников — проблема их родителей?

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-06T14:07:42+03:00

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Похоже, в ряду «золотых» изречений закостеневших в нелюбви к населению чиновников прибавился новый бриллиант. Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на их родителях. Как передает портал "ПроВладимир", таким образом она ответила на вопрос об отмене бесплатных завтраков для некоторых групп учеников младших классов. Беляева сослалась на закон «Об образовании», по которому школы должны предоставить кухонное оборудование, место для приготовления пищи, организовать условия для приема пищи, нанять поваров.

«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее - вот это уже вопрос родителей», - выразила свое мнение Ольга Беляева.

Тем самым чиновница оправдала решение местных властей об отмене бесплатных завтраков для учеников начальных классов. Беляева пояснила, что в условиях ограниченности средств приходится выбирать, на что тратить деньги. Сейчас, например, на повестке вопрос безопасности учебных учреждений.

По данным издания «ПроВладимир», бесплатные завтраки для всех учеников первых-четвертых классов отменили при утверждении регионального бюджета на 2019 год. На сайте городского совета Владимира сообщается, что в 2019 году на питание школьников регион выделил в три раза меньше денег, однако муниципальные власти смогли сохранить питание для детей из многодетных и неблагополучных семей, а также компенсировать половину стоимости завтрака для всех остальных. В районах Владимирской области бесплатные завтраки получают только дети из многодетных и неблагополучных семей.

Родители возмутились такой постановке вопроса. Социальные сети резко отреагировал на комментарий чиновницы.

«Весеннее обострение. Высказывают глупости, словно соревнуясь между собой», — поделился своим мнением Александр Губанов.

«Не знаю, как где, у нас вроде пока норм. Другое дело, что готовят так, что почти никто не ест», - написал Сергей Хабаров.

«А деньги на ремонт классов должно правительство выделять или родители собирать?» - задалась вопросом пользователь Настя Каменская.

Но главный курьез в том, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин до сих никак не прокомментировал скандальное заявление члена своей команды.

ИСТОЧНИК KP.RU