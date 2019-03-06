2019-03-06T17:09:36+03:00
Умные вещи

Ученые смогли нейтрализовать разряды молнии в облаках

Грозовое облако становится безопасным, что важно для предотвращения пожаров
Елена АКИМОВА
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Российские физики научились "разряжать" молнию в тучахРоссийские физики научились "разряжать" молнию в тучахФото: Алина НИЗАМОВА
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Российские ученые научились высекать молнию из грозового облака. Это нужно для того, чтобы заряд энергии не достигал земли и не провоцировал пожары. Пока опыты в реальных условиях не проводились, но в максимально приближенных они прошли успешно. Теперь приборы для нейтрализации - модельные гидрометеоры – планируют внедрять в тучи с помощью беспилотников или малогабаритных ракет.

Сегодня для защиты от молний используют молниеотводы, но для таких пожароопасных объектов, как нефтяные и газовые скважины, космодромы – этого не достаточно. Российская разработка может стать популярной во многих областях.

Гигрометры смогут отводить заряды молний на безопасное расстояние от объектов или уменьшать разряд до безопасного. Процесс искусственного инициирования молнии на удалении от защищаемого объекта можно повторить.

— Чтобы попасть в ту область, которую необходимо разрядить, нужна некая система мониторинга происходящего в грозовом облаке, — пояснил газете «Известия» доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН Максим Долгоносов.

Сайт kp.ru писал, что 27 февраля молния попала в пассажирский лайнер следовал из Москвы в Сочи. В это время в городе-курорте были дожди. Во время непогоды, как раз, когда Boeing 737 заходил на посадку, ударила молния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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