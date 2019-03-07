В России число долларовых миллиардеров к 2023 году увеличится на 23%

СЕГОДНЯ 00:11 2019-03-07T00:11:26+03:00

В России через пять лет на четверть вырастет число богатых людей Фото: REUTERS

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К 2023 году в России число долларовых миллиардеров вырастет на 23%. Об этом говорится в ежегодном исследовании The Wealth Report 2019 международной консалтинговой компании Knight Frank.

В документе, опубликованном 6 марта, говорится, что в прошлом году наша страна находилась по числу мультимиллионеров в стране на пятом месте в мировом топ-10, и сохранит эту позицию через пять лет. Более того, показатель вырастет еще на 23% - до 124 человек в 2023 году.

"А ведь еще в 2013 году показатель демонстрировал отрицательную динамику - падение на 8%", - цитирует исследование ТАСС.

Кроме того, в докладе сказано, что в России станет больше и долларовых миллионеров. На 24% вырастет число людей с состоянием не менее $30 млн. В прошлом году их насчитывалось в РФ 1500 человек, а в 2023 году их будет уже 1860 человек. С 163,1 тысячи человек в 2018 году до 198,5 тысячи увеличится число людей с состоянием не менее $1 млн человек.

Как писал сайт kp.ru 5 марта, стало известно, что в новый рейтинг богатейших людей мираот журнала Forbes вошли восемь россиян.Самым состоятельным назван председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние в 2018 году увеличилось на шесть миллиардов долларов - до $24 млрд. При этом в общем мировой рейтинге предприниматель занял 32-е место

Кроме того, владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России.

ИСТОЧНИК KP.RU