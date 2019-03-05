Восемь россиян вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-05T16:13:12+03:00

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Во вторник, 5 марта, стало известно, что в новый рейтинг богатейших людей мира, составленный журналом Forbes, вошли восемь россиян.

Так, самым состоятельным среди наших соотечественников стал председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. По данным американского издание, его состояние в 2018 году увеличилось на шесть миллиардов долларов - до $24 млрд. При этом в общем мировой рейтинге предприниматель занял 32-е место.

Также в список самых богатых людей мира попали председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($21,3 млрд), генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз» Вагит Алекперов ($20,7 млрд), основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд) и владелец частной инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще накануне стало известно, что новый рейтинг богатейших людей планеты вновь возглавил основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос со своим 131 миллиардом долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU