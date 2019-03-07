Три самолета-разведчика вели наблюдение у границ России

СЕГОДНЯ 01:26 2019-03-07T01:26:09+03:00

Беспилотник США был облетел Крымский полуостров, а самолеты ВВС Великобритании и Швеции были замечены у Калининградской области

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У российских границ за прошедшие сутки были замечены три иностранных самолета-разведчика. Об этом свидетельствуют данные сервиса Plane Radar.

Из них следует, что беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10 в 05:10 мск вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Он прошел через территорию Греции, Болгарии и Румынии. Над Украиной дрон мониторил линию разграничения в Донбассе.

Затем в 16:55 мск Global Hawk направился к Черноморскому побережью России. Беспилотник облетел Крымский полуостров несколько раз и в 22:45 лег на курс к острову Сицилия.

Еще два аппарата шпионили у границ Калининградской области. Это британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7291 и Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP с бортовым номером 102002.

Первый совершил полет в указанном районе в 16:05 мск. Аппарат находился на высоте 8,2 километра, скорость передвижения составила 779 километров в час. Шведский разведчик был замечен возле границ Калининградской области на высоте 13,7 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU