2019-03-07T02:43:33+03:00
Спорт

«Манчестер Юнайтед» обыграл ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Английская команда вырвала победу, проиграв дома со счетом 2:0
Юлия ДИВЕЕВА
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"Манчестер Юнайтед" победили в гостях французский "Пари Сен-Жермен""Манчестер Юнайтед" победили в гостях французский "Пари Сен-Жермен"Фото: REUTERS
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"Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 победили в гостях французский "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом футболисты английского клуба обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира.

Победный гол, позволивший вырваться "МЮ" вперед по итогам двух встреч, забил Маркус Рашфорд с пенальти в добавленное время.

Первый мяч оказался в воротах ПСЖ уже на второй минуте игры, благодаря Ромелу Лукаку. Французский клуб отыгрался через 10 минут. Забил Хуан Бернат. На 30-й минуте Лукаку вновь поразил ворота ПСЖ. В компенсированное ко второму тайму время, мяч попал в локоть футболиста ПСЖ, и арбитр назначил пенальти, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первом матче "МЮ" проиграл ПСЖ со счетом 0:2. В УЕФА заявили, что это первый в истории турнира случай, когда команда прошла в следующий этап плей-офф после домашнего поражения с таким счетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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