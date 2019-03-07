2019-03-07T03:45:57+03:00
Политика

Медведев посоветовал "клерку" из посольства США в Люксембурге учить азы дипломатии

Премьер России напомнил о том, что такое государственный суверенитет
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прогуливается с главой правительства Люксембурга Ксавье Беттелем в историческом центре городаПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев прогуливается с главой правительства Люксембурга Ксавье Беттелем в историческом центре городаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал представителю посольства США в Люксембурге учить азы дипломатии. Так глава российского правительства отреагировал на рекомендации, которые были озвучены американским дипломатом в адрес герцогства.

Как стало известно, посол США в Люксембурге направил письмо премьер-министру этой страны Ксавье Беттелю с призывом обсудить российским коллегой права человека, ситуацию с крымскими татарами и керченский инцидент.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Беттелем Медведев назвал комментарий дипмиссии США "окриком клерка из американского посольства" , фамилии которого он не вспомнил., передает ТАСС.

"Такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета", - подчеркнул премьер РФ.

Медведев в очередной раз напомнил США, что государственный суверенитет - "это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее". По его мнению, понимание такого порядка вещей ставит все на свои места “в голове у подобного человека”.

"Если, конечно, он сможет понять, что это такое, в чем я сомневаюсь", - добавил глава правительства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Медведев прилетел в Люксембург 5 марта с двухдневным визитом.

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В Люксембурге проживает всего 602 тысячи человек, из них 113 тысяч - в столице. Высокопоставленные чиновники тут мало чем отличаются от простых горожан - гуляют по улицам, заглядывают в кофейни. В этом убедился премьер Дмитрий Медведев, приехавший в Люксембург с двухдневным официальным визитом. Это первый в истории визит главы российского кабмина в герцогство. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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