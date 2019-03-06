Дмитрий Медведев: «Параноидальная чушь - подозревать Россию в том, что еще не произошло!»

В Люксембурге проживает всего 602 тысячи человек, из них 113 тысяч - в столице. Высокопоставленные чиновники тут мало чем отличаются от простых горожан - гуляют по улицам, заглядывают в кофейни. В этом убедился премьер Дмитрий Медведев, приехавший в Люксембург с двухдневным официальным визитом. Это первый в истории визит главы российского кабмина в герцогство.

Встречавший Медведева премьер Люксембурга Ксавье Беттель предложил вечером вместе прогуляться по историческому центру города. Беттель провел Медведева по старой узкой улице Сен-Эспри, а потом показал свою любимую шоколадную лавочку, куда он заходит каждый день. Беттель известен своей любовью к сладкому, но при этом следит за фигурой.

Продолжая экскурсию, Беттель остановился перед одним из домов, на верхних этажах которого горел свет.

- Здесь сидит моя служба безопасности. Даже в такой поздний час они работают, - сказал Беттель Медведеву. На часах было 6 вечера. Медведев засмеялся.

Дальше стало еще веселее. На середине дороги делегация встретила министра юстиции Люксембурга Феликса Браза. Тот возвращался с работы. Через какое-то время на дороге, как по заказу, появился глава МИД страны Жан Ассельборн. Апофеозом стала неожиданная встреча с Великим герцогом Анри. Тот вышел с супругой из собора. Как оказалось, у герцога умерла тетя и он посещал мессу по усопшей.

Беттель заверил Медведева, что все эти встречи были случайны.

- Теперь вы знакомы почти со всеми жителями Люксембурга,- пошутил Беттель.

После прогулки премьеры посетили городской музей истории, а затем попрощались до утра, чтобы встретится за столом переговоров.

Люксембург занимает пятое место среди иностранных инвесторов в экономику России и третье место среди европейских стран-инвесторов. А вот объемы торговли между двумя странами не велики. Россия на 21-м месте в списке основных торговых партнеров герцогства, в том время как Люксембург среди российских - на 94-м. На переговорах Медведев и Беттель обсуждали как развитие экономических отношений, так и политику: Крым, дело Скрипалей, отношения России и ЕС, соблюдение прав меньшинств и, конечно, санкции.

- Я сторонник политического диалога с Россией. Мы все проигрываем из-за сложившейся ситуации: если кто-то из политиков скажет: «Мы ничего не теряем!» - это не правда. Мы все проигрываем: и ЕС, и Россия. Я надеюсь, отношения улучшаться в ближайшие годы, - заявил Беттель на состоявшейся после переговоров пресс-конференции.

- Проигрывает Европа, но есть страны, которые находятся не в Европе, а они не проигрывают. Они выигрывают, - заметил Медведев.

Журналисты попросили премьеров прокомментировать приостановление США и Россией договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

- Нам иногда говорят: «нужно снова всех собрать и обо всем договориться». Но всем же понятно - никого не собрать и ни о чем не договориться. Тем более, что участников этого договора сейчас должно быть гораздо больше. И за стол они не сядут, потому что им и так хорошо. А ведь оружие стало мощнее! И теперь это касается не только Европы а всего мира, - напомнил Медведев.

- В худшие моменты холодной войны Россия и США были готовы заключать договоры о разоружении. Надеюсь, к этому удастся вернуться, чтобы избежать гонки вооружений, - заметил Беттель.

- Как вы относитесь к заявлению Еврокомиссии о вмешательстве России в выборы в европарламент, которые состоятся в мае?

- Еще выборов не было, а нас уже в чем-то подозревают что ли?! Нас уже назначили ответственными?! - поразился Медведев. - Параноидальная чушь - подозревать кого-то в том событии, которое не случилось. Произойдет событие - пусть предъявят доказательства!

По итогам переговоров делегации двух стран подписали соглашения в области культуры и модернизации экономик, включая сотрудничество в области высоких технологий. Премьеры также обсудили возможность возведения в Люксембурге памятника советским военнопленным. Фашисты пригнали на трудовые работы в оккупированный Люксембург около трех тысяч советских граждан.

- Память об этих людях должна остаться с нами, - заявил Ксавье Беттель.

- Я благодарен за такое трепетное отношение к итогам Второй Мировой войны, к сожалению, это не всегда можно услышать от европейских коллег. Память - это то, что нас связывает и что должно быть святым! - заявил Медведев.

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