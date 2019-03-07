2019-03-07T12:59:08+03:00
Наука

Огромный астероид пролетит рядом с Землей 8 марта

Угрозы Земле он не несет
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали о приближении к Земле гигантского астероидаУченые рассказали о приближении к Земле гигантского астероида
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В пятницу, 8 марта, рядом с Землей пролетит огромный астероид. О его приближении рассказали специалисты NASA, которые назвали космический объект 2019 DN.

По оценкам экспертов, астероид достигает в диаметре 200 метров, а его скорость доходит до 26 тысяч километров в час. Пролет этого гиганта мимо Земли ожидается в 19.19 часов по московскому времени в Международный женский день. Предположительно возле нашей планеты он пролетит со скоростью 7,27 километров в секунду.

Ученые отмечают, что беспокоиться из-за приближения огромного астероида не стоит. Он не нанесет вреда людям и не достигнет опасной близости с Землей.

Это не первый случай, когда NASA обнаруживает астероиды вблизи Земли. Однако, по мнению ученых, расстояние, на котором будет пролетать космический объект, безопасное - около 5,18 миллионов километров, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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