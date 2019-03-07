Посол Украины в США призвал Google "вернуть" его стране Крым на картах
Посол Украины в США Валерий Чалый попросил руководство американской компании Google "исправить" изображение Крыма в качестве российской территории на всех картах. Об этом дипломат написал в своем Facebook.
По словам Чалого, "ситуация с некорректным изображением Крыма на Google Maps" противоречит "четкой и неизменной позиции администрации США, конгресса США и ООН". Дипломат отметил, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН четко определяет Крым как территорию Украины.
В Google, в свою очередь, заявили, что Крым отображается в качестве российской территории только на картах для пользователей из РФ. Для пользователей из других государств Крым показывается как спорная территория, добавили в компании.
Крым стал частью России в марте 2014 года после того, как на референдуме большинство жителей полуострова (93%) высказалось за вхождение в состав РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU