2019-03-07T13:44:56+03:00
В мире

Посол Украины в США призвал Google "вернуть" его стране Крым на картах

В американской компании, в свою очередь, заявили, что Крым показывается как часть России для российских пользователей
Александр ДЖУМАЕВ
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В Google, в свою очередь, заявили, что Крым отображается в качестве российской территории только на картах для пользователей из РФВ Google, в свою очередь, заявили, что Крым отображается в качестве российской территории только на картах для пользователей из РФФото: Евгения ГУСЕВА
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Посол Украины в США Валерий Чалый попросил руководство американской компании Google "исправить" изображение Крыма в качестве российской территории на всех картах. Об этом дипломат написал в своем Facebook.

По словам Чалого, "ситуация с некорректным изображением Крыма на Google Maps" противоречит "четкой и неизменной позиции администрации США, конгресса США и ООН". Дипломат отметил, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН четко определяет Крым как территорию Украины.

В Google, в свою очередь, заявили, что Крым отображается в качестве российской территории только на картах для пользователей из РФ. Для пользователей из других государств Крым показывается как спорная территория, добавили в компании.

Крым стал частью России в марте 2014 года после того, как на референдуме большинство жителей полуострова (93%) высказалось за вхождение в состав РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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