2019-03-07T14:06:26+03:00
Общество

Супруга Рогозина объявила о создании клуба фанатов "Роскосмоса"

По словам Татьяны Рогозиной, создание фан-клуба российского космического агентства обусловлено "постоянными инфо-атаками"
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам официального представителя "Роскосмоса", госкорпорация готова сотрудничать со СМИ, которые понимают, что "не только на одном хайпе и "желтизне" можно выехать".По словам официального представителя "Роскосмоса", госкорпорация готова сотрудничать со СМИ, которые понимают, что "не только на одном хайпе и "желтизне" можно выехать".Фото: REUTERS
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Супруга руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина Татьяна объявила о создании фан-клуба организации. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Всем привет из Космоса! Вернее, из Роскосмоса! В условиях постоянных инфо-атак на Роскосмос, объявляем о создании фан-клуба Роскосмоса", - написала Рогозина. "Давайте вместе - к звездам!", - заключила она, после чего поздравила женщин с Международным женским днем.

Информацию о регулярных информационных атаках подтвердили и в "Роскосмосе". "Мы внимательно изучаем входящие и исходящие публикации и периодически вносим корректировки в свою работу. Абсолютно непростая задача по мониторингу информпространства и по отражению такого рода атак", - заявил глава пресс-службы российского космического агентства Владимир Устименко.

По словам официального представителя "Роскосмоса", госкорпорация готова сотрудничать со СМИ, которые понимают, что "не только на одном хайпе и "желтизне" можно выехать". Устименко также призвал прессу сообщать правдивую информацию о деятельности агентства, не выдирая слова из контекста.

Татьяна Рогозина объявила о создании фан-клуба "Роскосмоса"

Татьяна Рогозина объявила о создании фан-клуба "Роскосмоса"

ИСТОЧНИК KP.RU

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