2019-03-07T15:11:21+03:00
Авто

В правительстве предложили фиксировать техосмотр автомобилей на видео

Это позволит бороться с подделкой диагностических карт
Елизавета ФРОЛОВА
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В законопроекты предусмотрены требования к месту, где проводят техосмотрВ законопроекты предусмотрены требования к месту, где проводят техосмотрФото: Евгения ГУСЕВА
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Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил о возможном появлении новых правил техосмотра автомобилей. По его словам, правительство предложило меры по борьбе с поддельными диагностическими картами. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.

«Мы предложили меры по борьбе с выдачей так называемых "серых" диагностических карт состояния автомобиля. Зачастую такие документы выдавались без досмотра машины», - цитирует «Интерфакс» премьер-министра.

В законопроекты предусмотрены требования к месту, где проводят техосмотр. Сам процесс проверки автомобиля нужно будет снимать на фото и видео. Техническими экспертами смогут стать индивидуальные предприниматели после получения аккредитации оператора техосмотра. Проверять деятельность операторов будут органы госконтроля.

Кроме того, техосмотр автобусов теперь предполагается проводить при участии сотрудника ГИБДД. А новые поправки, связанные с изменениями в КоАП, уточнят ответственность за нарушения при проверке технического состояния автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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