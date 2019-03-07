В правительстве предложили фиксировать техосмотр автомобилей на видео
Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил о возможном появлении новых правил техосмотра автомобилей. По его словам, правительство предложило меры по борьбе с поддельными диагностическими картами. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.
«Мы предложили меры по борьбе с выдачей так называемых "серых" диагностических карт состояния автомобиля. Зачастую такие документы выдавались без досмотра машины», - цитирует «Интерфакс» премьер-министра.
В законопроекты предусмотрены требования к месту, где проводят техосмотр. Сам процесс проверки автомобиля нужно будет снимать на фото и видео. Техническими экспертами смогут стать индивидуальные предприниматели после получения аккредитации оператора техосмотра. Проверять деятельность операторов будут органы госконтроля.
Кроме того, техосмотр автобусов теперь предполагается проводить при участии сотрудника ГИБДД. А новые поправки, связанные с изменениями в КоАП, уточнят ответственность за нарушения при проверке технического состояния автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU