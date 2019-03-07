2019-03-07T15:49:44+03:00
Экономика

Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в течение года

Как сообщает Совет безопасности РФ, необходимость корректировки связана с изменением социально-экономического состояния страны
Екатерина БОЛГОВА
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Доктрину продовольственной безопасности России скорректируютДоктрину продовольственной безопасности России скорректируютФото: Евгения ГУСЕВА
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В течение 2019 года будет скорректирована доктрина продовольственной безопасности России. Как сообщает аппарат Совета Безопасности РФ, необходимость корректировки связана с возникновением новых рисков, включая экономические санкции.

"Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации будет скорректирована в течение 2019 года. Необходимость корректировки связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России", — говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.

Отмечается, что продовольственная доктрина нуждается в изменениях в связи с открытости национального агропромышленного рынка, а также ввиду "углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и создания единого таможенного пространства".

Кроме того, как подчеркивает ведомство, в настоящее время в России внедряется импортозамещающая модель агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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