Умер Олег Щепин, академик РАН

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-07T15:53:56+03:00

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Советский и российский ученый в области социальной гигиены и организации здравоохранения Олег Щепин скончался сегодня, 7 марта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

«На 87-м году ушёл из жизни научный руководитель ФГБНУ «Национальный научно- исследовательский институт общественного здоровья имени Н.А.Семашко», академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Олег Прокопьевич Щепин. Выражаем глубокие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам», - сказано в сообщении.

Олег Щепин – автор более 400 научных работ, с 1994 года – академик РАМН, с 2013 – РАН. В 1987-1988 годах он исполнял обязанности министра здравоохранения СССР. Академик создал и возглавил научную школу в области социальной гигиены и организации здравоохранения, разработал теории и методы медицинской географии. Кроме того, с исследованиями Олега Щепина связано создание нового направления в отечественном здравоохранении — медицинского страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU