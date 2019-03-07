Путин на гнедом коне приехал поздравлять женщин-полицейских
В четверг, 7 марта, президент России Владимир Путин посетил Первый Оперативный полк полиции Главного управления МВД России по Москве, чтобы поздравить женщин-полицейских с Международным женским днем.
Главу государства пригласили представительницы конной и туристической полиции. Приглашение поступило 28 февраля, когда Путин побывал на экспозиции перед расширенным заседанием коллегии МВД.
Президент пообщался с женщинами, узнал о порядке несения службы и особенностях работы конного и туристического патрулей, а также прокатился верхом на коне.
Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня.
Отметим, что Первый Оперативный полк полиции ГУ МВД России по Москве продолжает дело отряда конной милиции, созданного в 1918 году. В структуре полка - 1-й и 2-й кавалерийские батальоны, а также 3-й специализированный батальон, который выполняет задачи туристической полиции с 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU