2019-03-07T16:38:47+03:00
Политика

Правительство будет рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Думе

Изменения в процедуру рассмотрения проектов правительственных поправок к законопроектам внес премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российское правительство будет рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Госдуме. Соответствующие изменения в процедуру рассмотрения проектов поправок внес глава кабмина РФ Дмитрий Медведев.

"Я принял решение о том, чтобы изменить процедуру рассмотрения проектов поправок правительства к законопроектам, которые прошли первое чтение в Госдуме. С сегодняшнего дня такие проекты подлежат рассмотрению на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг, 7 марта.

Он отметил, что иногда проект поправок по факту предлагал новый вариант законопроекта, в связи с чем необходимо рассмотрение поправок к проектам, прошедшим первое чтение в Думе.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что новый механизм обсуждения кабмином поправок к законопроектам позволит избежать ошибок.

Ранее о новой схеме рассмотрения поправок сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Мы уйдем от ошибок, которые зачастую происходят, когда между первым и вторым чтениями вносятся поправки, меняющие смысл этого закона", - сообщил Володин, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военный эксперт рассказал о цели американского самолета-разведчика над Балтикой
Антикоррупционное бюро Украины опровергло сообщение о возбуждении дела на Зеленского
Путин на гнедом коне приехал поздравлять женщин-полицейских
Эксперт рассказал о нежизнеспособности проекта ипотечных вкладов
Умер Олег Щепин, академик РАН
Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована в течение года
Мария Захарова назвала поступок Чехии «циничным и продуманным демаршем»
Путин подписал указ о повышении выплат граждан, ухаживающим за детьми-инвалидами
Роскомнадзор: "антипиратское" законодательство появится к 1 сентября
В правительстве предложили фиксировать техосмотр автомобилей на видео
Росстат назвал самые популярные среди женщин профессии
Источник: в Пакистане пытали плененного индийского пилота
Huawei обвинила власти США во взломе корпоративных серверов
Кокорин рассказал о травмах, полученных в СИЗО
МИД России направил международным партнерам уведомление о приостановке участия России в ДРСМД
Супруга Рогозина объявила о создании клуба фанатов "Роскосмоса"