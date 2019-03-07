Правительство будет рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Думе

СЕГОДНЯ 16:38 2019-03-07T16:38:47+03:00

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Российское правительство будет рассматривать поправки к законопроектам, прошедшим первое чтение в Госдуме. Соответствующие изменения в процедуру рассмотрения проектов поправок внес глава кабмина РФ Дмитрий Медведев.

"Я принял решение о том, чтобы изменить процедуру рассмотрения проектов поправок правительства к законопроектам, которые прошли первое чтение в Госдуме. С сегодняшнего дня такие проекты подлежат рассмотрению на заседаниях правительства наряду с проектами федеральных законов", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг, 7 марта.

Он отметил, что иногда проект поправок по факту предлагал новый вариант законопроекта, в связи с чем необходимо рассмотрение поправок к проектам, прошедшим первое чтение в Думе.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что новый механизм обсуждения кабмином поправок к законопроектам позволит избежать ошибок.

Ранее о новой схеме рассмотрения поправок сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Мы уйдем от ошибок, которые зачастую происходят, когда между первым и вторым чтениями вносятся поправки, меняющие смысл этого закона", - сообщил Володин, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU