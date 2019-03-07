2019-03-07T18:07:33+03:00
Экономика

Сербия одобрила строительство ветки газопровода "Турецкий поток"

Старт строительства ожидается в течение апреля
Екатерина БОЛГОВА
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Сербия одобрила строительство ветки "Турецкого потока" на своей территории. Фото: DPA/TASSСербия одобрила строительство ветки "Турецкого потока" на своей территории. Фото: DPA/TASS
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В четверг, 7 марта, министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич заявил, что 5 марта Агентство по энергетике Сербии одобрило строительство ветки газопровода "Турецкий поток" на своей территории.

"Агентство по энергетике Республики Сербия 5 марта приняла окончательное решение и положительно ответила на заявление Gastrans (СП "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d.o.o. Novi Sad) для проекта строительства", - сказал Антич журналистам.

Он отметил, что старт строительства ветки "Турецкого потока" запланирован на апрель текущего года.

"В нашем плане начать строительство в течение апреля", - ответил сербский министр на вопрос о сроках строительства ветки газопровода.

Протяженность новых мощностей газопровода "Турецкий поток" составит 400 км, мощность - 13,88 млрд куб. м в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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