Сербия одобрила строительство ветки газопровода "Турецкий поток"

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-07T18:07:33+03:00

Сербия одобрила строительство ветки "Турецкого потока" на своей территории. Фото: DPA/TASS

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В четверг, 7 марта, министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич заявил, что 5 марта Агентство по энергетике Сербии одобрило строительство ветки газопровода "Турецкий поток" на своей территории.

"Агентство по энергетике Республики Сербия 5 марта приняла окончательное решение и положительно ответила на заявление Gastrans (СП "Газпрома" и "Сербиягаза" Gastrans d.o.o. Novi Sad) для проекта строительства", - сказал Антич журналистам.

Он отметил, что старт строительства ветки "Турецкого потока" запланирован на апрель текущего года.

"В нашем плане начать строительство в течение апреля", - ответил сербский министр на вопрос о сроках строительства ветки газопровода.

Протяженность новых мощностей газопровода "Турецкий поток" составит 400 км, мощность - 13,88 млрд куб. м в год.

ИСТОЧНИК KP.RU