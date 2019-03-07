2019-03-07T20:16:55+03:00
Общество

В МВД назвали опасные породы собак

В список потенциально опасных предлагается внести 69 пород
Екатерина БОЛГОВА
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МВД составило список опасных пород собакМВД составило список опасных пород собакФото: REUTERS
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В министерстве внутренних дел России назвали породы собак, которые являются потенциально опасными. В перечне, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, содержатся 69 пород. Отмечается, что в список вошли породы с генетически обусловленными "качествами агрессии и силы".

Также в перечне опасных - "породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в связи с чем особенности их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки, а также гибриды и метисы этих пород собак".

По данным МВД, перечень был составлен на основе сведений из различных органов власти, а также Российской кинологической федерации. Среди потенциально опасных называются такие породы как доберман, кавказская овчарка, ротвейлер, московская сторожевая, американский бульдог, питбультерьер, стаффордширский терьер, аргентинский дог, среднеазиатская овчарка и другие.

В ведомстве подчеркнули, что выгул собак, содержащихся в перечне, запрещен без намордника и поводка. Этот запрет не действует лишь на специально огороженной территории, где установлена предупреждающая надпись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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