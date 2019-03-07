2019-03-07T22:27:08+03:00
Авто

Мантуров представил седан и лимузин Aurus на автосалоне в Женеве

Глава Минпромторга РФ презентовал бренд Aurus министру иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису
Екатерина БОЛГОВА
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В Женеве прошла презентация седана и лимузина AurusВ Женеве прошла презентация седана и лимузина AurusФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Женеве в рамках ежегодного автомобильного международного салона Geneva International Motor Show состоялась презентация первой российской преимум-марки автомобилей Aurus.

В четверг, 7 марта, российский стенд салона посетил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он представил седан и лимузин Aurus главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису.

Российский министр отметил, что презентация в Женеве стала подготовкой к экспорту этого автомобильного бренда на европейский рынок. По его словам, в 2021 году Aurus может начать продаваться в Европе.

В ноябре - декабре 2020 года начнется серийное производство машин на мощностях "Соллерс" в Алабуге (Татарстан). Под маркой Aurus будет производить четыре модели: седан, лимузин, внедорожник и минивэн.

В рамках женевского автосалона прошла презентация седана и лимузина Aurus. Седан в эксклюзивном бежево-золотом цвете "русское золото" могли увидеть все желающие посетители выставки, а бронированный черный лимузин был доступен только вип-клиентам, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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