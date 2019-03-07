2019-03-08T00:06:32+03:00
Общество

Гульнару Каримову обвинили во взятке в 865 миллионов долларов

Ее и бывшего гендиректора дочерней компании МТС в Узбекистане подозревают в отмывании денег
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Гульнара Каримова. Фото: ИТАР-ТАСС/АКИМОВ ИгорьГульнара Каримова. Фото: ИТАР-ТАСС/АКИМОВ Игорь
Изменить размер текста:

Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в получении взятки и отмывании денег вместе с бывшим гендиректором дочерней компании МТС ООО "Уздунробита" Бехзодом Ахмедовым. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

"Сегодня было объявлено о возбуждении уголовного дела против бывшего официального лица Узбекистана Гульнары Каримовой, дочери бывшего главы Узбекистана, и Бехзода Ахмедова, бывшего генерального директора ООО "Уздунробита", узбекской дочерней компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС"), крупнейшей телекоммуникационной компании в России", - говорится в заявлении надзорного органа.

По данным следствия, Каримова и Ахмедов получили взятку на сумму 865 миллионов долларов.

Напомним, 6 марта стало известно, что в понедельник Яшнабадский районный суд Ташкента ужесточил наказание Каримовой. Ее перевели из-под домашнего ареста в колонию общего режима для "отбывания оставшегося срока наказания».

Гульнару Каримову перевели в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коалиция применяла снаряды с белым фосфором при ударе по Эль-Багуз в Сирии
Тимошенко собирается встретится с Путиным в случае победы на выборах
Посла России вызвали в МИД Словакии
Bloomberg: Меркель отказалась "провоцировать Россию" по просьбе США
Мантуров представил седан и лимузин Aurus на автосалоне в Женеве
Столтенберг: НАТО не планирует развертывания наземных ядерных ракет в Европе
Спецпредставитель США заявил, что ВБ и МВФ готовы выделить Венесуэле миллиарды долларов в случае смены власти
Дело Вышинского начнут рассматривать в суде 26 марта
Королева Великобритании опубликовала свой первый пост в Instagram
В МВД назвали опасные породы собак
США направили в Колумбию новую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы
Девочку из Калининграда, которой упавший шкаф в лицее сломал позвоночник, доставят для операции в Санкт-Петербург
В Китае женщина отказалась от сына из-за плохой оценки
Минобороны и «Вертолеты России» согласовали цену на Ми-28НМ
В Москве неизвестный избил потомка Пушкина
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам
В США научились предсказывать дату смерти по ДНК
Сербия одобрила строительство ветки газопровода "Турецкий поток"
Болтон: Трамп готов к новым переговорам с Ким Чен Ыном
Второй кандидат в президенты Украины снялся с выборов за последние сутки
Международные резервы России увеличились за неделю на 2,3 млрд долларов
Москва перед праздничными выходными встала в 10-балльных пробках