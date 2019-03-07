Гульнару Каримову обвинили во взятке в 865 миллионов долларов
Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в получении взятки и отмывании денег вместе с бывшим гендиректором дочерней компании МТС ООО "Уздунробита" Бехзодом Ахмедовым. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.
"Сегодня было объявлено о возбуждении уголовного дела против бывшего официального лица Узбекистана Гульнары Каримовой, дочери бывшего главы Узбекистана, и Бехзода Ахмедова, бывшего генерального директора ООО "Уздунробита", узбекской дочерней компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС"), крупнейшей телекоммуникационной компании в России", - говорится в заявлении надзорного органа.
По данным следствия, Каримова и Ахмедов получили взятку на сумму 865 миллионов долларов.
Напомним, 6 марта стало известно, что в понедельник Яшнабадский районный суд Ташкента ужесточил наказание Каримовой. Ее перевели из-под домашнего ареста в колонию общего режима для "отбывания оставшегося срока наказания».
Гульнару Каримову перевели в колонию.
ИСТОЧНИК KP.RU