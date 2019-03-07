Гульнару Каримову обвинили во взятке в 865 миллионов долларов

7 Март 23:59 2019-03-08T00:06:32+03:00

Ее и бывшего гендиректора дочерней компании МТС в Узбекистане подозревают в отмывании денег

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Дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову обвинили в получении взятки и отмывании денег вместе с бывшим гендиректором дочерней компании МТС ООО "Уздунробита" Бехзодом Ахмедовым. Об этом сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

"Сегодня было объявлено о возбуждении уголовного дела против бывшего официального лица Узбекистана Гульнары Каримовой, дочери бывшего главы Узбекистана, и Бехзода Ахмедова, бывшего генерального директора ООО "Уздунробита", узбекской дочерней компания ОАО "Мобильные ТелеСистемы" ("МТС"), крупнейшей телекоммуникационной компании в России", - говорится в заявлении надзорного органа.

По данным следствия, Каримова и Ахмедов получили взятку на сумму 865 миллионов долларов.

Напомним, 6 марта стало известно, что в понедельник Яшнабадский районный суд Ташкента ужесточил наказание Каримовой. Ее перевели из-под домашнего ареста в колонию общего режима для "отбывания оставшегося срока наказания».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695615" frameborder="0"></iframe> Гульнару Каримову перевели в колонию.

ИСТОЧНИК KP.RU