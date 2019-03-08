2019-03-08T01:42:17+03:00
Политика

В Москве на детской площадке нашли гранату

Снаряд оказался муляжом
Юлия ДИВЕЕВА
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В Московском дворе нашли муляж ручной гранатыВ Московском дворе нашли муляж ручной гранатыФото: Станислав БЕЛКИН
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На северо-западе Москвы на одной из детских площадок была обнаружена граната. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Предмет нашли во дворе дома по адресу: улица Кулакова, 25, корпус 1. Прибывшая полиция сразу оцепила территорию вокруг места, где нашли боеприпас и вызвали кинологов.

Прибывшие на место взрывотехники осмотрели снаряд и пришли к выводу, что он не опасен. Граната оказалась игрушечной, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 13 февраля в Мурманске в доме №2 на улице Генерала Журбы была обнаружена граната модели РГМ, без взрывателя. К счастью, опасности она не представляла.

А в августе прошлого года два человека погибли при взрыве ручной гранаты в поселке Седаново под Усть-Илимском. Вечером двое разнорабочих косили в окрестностях базы траву и нашли в Лесу гранату. Снаряд они и принесли ее на территорию предприятия. Там и произошел смертельный взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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