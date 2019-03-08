2019-03-08T12:48:21+03:00
В мире

Президент Финляндии принял отставку правительства

Новый кабинет министров должен быть сформирован 14 апреля
Елена Гильманова
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Президент Финляндии Саули НиинистёПрезидент Финляндии Саули НиинистёФото: REUTERS
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Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку кабинета министров во время краткой беседы с премьер-министром страны Юхой Сипиля. Как сообщается, причиной ухода правительства стала неудача реформы системы социального здравоохранения страны.

На пресс-конференции премьер-министр Финляндии заявил, что реформа здравоохранения была одной из главных задач кабмина. Он сообщил, что «очень расстроен» тем, что правительству не удалось ее провести.

«Я лично решил уйти в отставку», — подчеркнул премьер-министр. Сипиля выразил надежду, что власти смогут сформировать новый кабмин до июля, когда государство станет председателем Совета Евросоюза.

В канцелярии президента Финляндии сообщили, что Ниинистё попросил нынешнее правительство продолжать свою работу на временной основе до назначения нового состава кабинета министров.

Выборы в парламент должны состояться через месяц. Новое правительство должно быть сформировано 14 апреля.

Ранее kp.ru сообщал, что в сентябре прошлого года премьер России Дмитрий Медведев посетил Финляндию с рабочим визитом и встретился с Сипиля. Он рассказал, что для России представляет особый интерес будущие председательство Финляндии в Европейском Союзе и российская сторона надеется, что Финляндия будет способствовать развитию отношений между Россией и ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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