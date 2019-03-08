Президент Финляндии принял отставку правительства
Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку кабинета министров во время краткой беседы с премьер-министром страны Юхой Сипиля. Как сообщается, причиной ухода правительства стала неудача реформы системы социального здравоохранения страны.
На пресс-конференции премьер-министр Финляндии заявил, что реформа здравоохранения была одной из главных задач кабмина. Он сообщил, что «очень расстроен» тем, что правительству не удалось ее провести.
«Я лично решил уйти в отставку», — подчеркнул премьер-министр. Сипиля выразил надежду, что власти смогут сформировать новый кабмин до июля, когда государство станет председателем Совета Евросоюза.
В канцелярии президента Финляндии сообщили, что Ниинистё попросил нынешнее правительство продолжать свою работу на временной основе до назначения нового состава кабинета министров.
Выборы в парламент должны состояться через месяц. Новое правительство должно быть сформировано 14 апреля.
Ранее kp.ru сообщал, что в сентябре прошлого года премьер России Дмитрий Медведев посетил Финляндию с рабочим визитом и встретился с Сипиля. Он рассказал, что для России представляет особый интерес будущие председательство Финляндии в Европейском Союзе и российская сторона надеется, что Финляндия будет способствовать развитию отношений между Россией и ЕС.
ИСТОЧНИК KP.RU